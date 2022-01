Condenado a 11 anos de prisão por matar à facada colega de casa em Viseu

Um homem ucraniano, de 40 anos, foi condenado a 11 anos de prisão por esfaquear até à morte o seu colega de casa, de 53 anos e da mesma nacionalidade, no Bairro da Falorca, em Mundão, Viseu, avançou esta segunda-feira o Correio da Manhã.

Serhiy Popel assassinou Viktor Kalita a 16 de fevereiro de 2021, tendo o Tribunal de Viseu decidido aplicar ao homicida uma pena acessória que passa pela expulsão do país por cinco anos.

O detido, embriagado, encontrava-se a causar distúrbios na via pública, tendo os vizinhos acabado por chamar a GNR. Os militares explicaram-lhe que não poderia estar na rua, por se encontrar em vigor o estado de emergência e levaram-no para casa, onde encontraram a vítima deitada no chão, com uma faca espetada no peito.

Os dois tinham estado a consumir bebidas alcoólicas e ter-se-ão desentendido por desavenças antigas. Depois de se agredirem, Serhiy agarrou numa faca e desferiu nove golpes no peito de Viktor, que ainda foi socorrido, mas não resistiu. A vítima tinha acolhido o agressor em sua casa de forma temporária.