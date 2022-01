Príncipe Harry entrou em contacto com o pai: "Quer estar mais perto da família"

O príncipe Harry parece querer aproximar-se da família e “procurou o pai”, o príncipe Carlos, para “chamadas de vídeo amigáveis”, antes das celebrações do Jubileu de platina da Rainha, avançou uma fonte ao The Sun, acrescentando que o objetivo será resolver divergências antes de uma possível viagem dos duques de Sussex ao Reino Unido.

Recorde-se que é esperado que Harry e Meghan Markle regressem ao Reino Unido, com os filhos, durante as celebrações e também por ocasião do primeiro aniversário da morte do príncipe Philip. Contudo, nos últimos dias foi noticiado que o filho mais novo do príncipe Carlos entrou com uma ação na justiça contra o governo britânico, com o objetivo de recuperar a segurança que perdeu quando renunciou aos seus deveres reais e rumou aos Estados Unidos. Sublinhe-se que os duques de Sussex tinham direito a uma equipa de seguranças da Scotland Yard, a Polícia Metropolitana de Londres. Ao The Sun, o biógrafo real Phil Dampier tinha referido que a situação criava uma "muito boa desculpa" para Meghan não voltar a pisar solo inglês, uma vez que acredita que Harry está consciente de que nunca irá ganhar este caso. “O Harry pode vir, mas isso dá a Meghan uma boa desculpa para não vir e também para não trazer as crianças”, acrescentou na altura.

Agora, uma fonte diz que Harry entrou em contacto com o pai e espera visitar o Reino Unido ainda este ano.

“Houve um degelo definitivo nas relações entre Harry e Carlos. Eles estão melhor e têm conversado e feito videochamadas amigáveis”, disse. “Há um sentimento de que ele está a voltar mais para o rebanho e quer estar mais perto da sua família”, indicou ainda.

Resta saber se o príncipe vai mesmo regressar ao Reino Unido e se o fará acompanhado ou sozinho, tal como a última vez que pisou solo britânico, uma vez que fonte próximas da família real britânica garantem que a Rainha não tem intenção de intervir face às exigências de proteção do neto.