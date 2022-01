Se para 300 mil não houve dia de reflexão...

O conceito de dia de reflexão há muito que está ultrapassado pela realidade e atingiu neste fim de semana um pico de absurdo, com os próprios líderes partidários que foram votar – para dar o exemplo, por conveniência e porque efetivamente todos o podiam fazer – a não se abster de, entre apelos à participação, prosseguir depois campanha, passando este a ser como que mais um momento da mesma. Não houve dia de reflexão para 300 mil portugueses, até houve sondagens à boca das urnas que não se percebe muito bem como serão usadas. Daqui a uma semana será tudo sagradamente respeitado, “só” não contou para 3% dos eleitores. Até pode não alterar nada na eleição, mas a incoerência e incapacidade para corrigir o que está mal alimenta a desconfiança nas instituições. Recordo-me de há uns tempos, numa conversa sobre o que pode um Governo e a AR fazer e não fazer dissolvido o Parlamento, um economista dizer com alguma graça: “As leis da física são da natureza, as leis dos homens são imaginadas pelos homens. Podemos, para conveniência de todos, simplesmente mudar a lei (...) cabe aos juristas encontrar soluções”. Nestes últimos dias houve um outro momento em que esta incapacidade para encontrar soluções e desconfiança sistémica que nos afeta enquanto país veio à tona: questionado sobre por que motivo não se faziam mesas específicas para os isolados que vão votar, a resposta foi que isso traria o risco acrescido de fraude eleitoral. É sabido que a atual lei eleitoral impôe limitações, mas a fraude é o que se teme – imagino que de a favorecer e de se ser suspeito dela. E não saímos disto. A desconfiança nacional nas instituições, retratada em vários estudos, é um círculo vicioso: alimenta mais desconfiança. Não confiamos, não somos confiáveis e vice-versa. Dentro de uma semana, muitos milhares votarão nas mesas habituais, provavelmente sem que isso afete muito mais a transmissão de covid-19 já em níveis inéditos, com máscaras e álcool gel em abundância, mas muitos por medo poderão não o fazer, quando a sensatez, quem sabe mais do que o voto antecipado, talvez pudesse ajudar a diminuir o absentismo. Na Finlândia, puseram os biombos de voto cá fora, com neve, e houve drive-thru para recolher os boletins. A diferença não estará só na lei.