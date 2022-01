Combustíveis. Semana começa com nova subida

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir esta semana, impulsionados pelo disparar do preço do barril do petróleo no mercado internacional.

Assim, os preços deverão subir cerca de três cêntimos por litro no caso do gasóleo simples, para os 1,581 euros por litro Na gasolina simples 95 a subida é de dois cêntimos por litro, para os 1.725 euros, escreve o Jornal de Negócios.

Recorde-se que a evolução dos custos depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mas a verdade é que os dados não são animadores. O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE.

Já o gasóleo ocupa a 10ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.