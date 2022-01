Pandemia aumentou desigualdade na educação, reconhece União Europeia

“A pandemia exacerbou as desigualdades na educação com um impacto desproporcional em grupos desfavorecidos em todo o mundo”. A garantia foi dada pelo Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, na véspera do Dia Internacional da Educação.

Segundo a informação, “mesmo antes da pandemia, 260 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo não recebiam educação”. Já os restantes “nem sempre tiveram acesso a uma educação de qualidade”.

Josep Borrel destacou ainda que a educação é “essencial para a recuperação global e para o alcance de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável”.

E acrescentou: “É um direito fundamental e a base de sociedades resilientes, pacíficas e sustentáveis. A educação é a base e um catalisador para a transição verde. Ela permite que os cidadãos aproveitem as oportunidades do desenvolvimento digital”.

Nas suas palavras, o responsável disse ainda que a educação “oferece esperança e proteção aos afetados por crises humanitárias e deslocamentos forçados” e que, quando é de qualidade “é uma parte vital do desenvolvimento de todas as crianças e jovens”.