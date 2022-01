Ataque do Estado Islâmico a prisão na Síria provoca dias de confrontos

Forças lideradas por curdos, apoiadas por ataques aéreos dos EUA, lutam contra militantes na cidade de Hasaka desde quinta-feira. O ataque à prisão de Ghwayran é um dos mais ambiciosos do grupo desde sua derrota na Síria há quase três anos.

Superlotada, esta prisão abriga 3.500 membros suspeitos do grupo jihadista, incluindo alguns dos seus líderes. Centenas de jihadistas foram recapturados desde a fuga, mas alguns ainda estão foragidos, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Este grupo diz que "pelo menos 77 membros do Estado Islâmico e 39 combatentes curdos, incluindo forças de segurança interna, guardas prisionais e forças antiterroristas, foram mortos dentro e fora da prisão desde o início do ataque".

As forças de segurança curdas cercaram a prisão e estão a lutar para reassumir o controlo dos bairros nas proximidades. Os moradores abandonaram as suas casas. Enquanto isso, o Estado Islâmico afirmou num vídeo que muitos dos seus membros haviam sido libertados no ataque à prisão. A filmagem também parecia mostrar os militantes na posse de vários reféns.