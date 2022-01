PSP detém quase 40 pessoas em Lisboa este sábado

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve, entre as 00h00 e as 23h59 deste sábado 39 pessoas no âmbito de diversas operações que tinham como objetivo a prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral.

Destas 39 detenções, 17 foram por condução sob efeito de álcool, 10 por condução sem habilitação, 3 por detenção de armas proibídas, 2 por tráfico de estupefacientes, 2 por desobediência, 1 por resistência e coacção sobre funcionário e 4 por outros crimes.

Foram ainda apreendidas uma arma de fogo, uma arma branca, 19 doses de cannabis e 48 doses de cocaína.

Neste período verificaram-se 36 acidentes de trânsito dos quais resultaram 12 feridos leves e 1 ferido grave.