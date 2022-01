Crianças feridas em acidente em Palmela em estado grave e com prognóstico em estabilização

O acidente provocou seis feridos, três deles eram crianças, entre os três e os nove anos. Os três adultos ficaram apenas com ferimentos ligeiros e as crianças com ferimentos graves.