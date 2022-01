Só a informação dá liderança à SIC

A guerra de audiências entre a SIC e a TVI continua e, mesmo estando a estação de Paço de Arcos ainda na liderança, os números mostram uma forte aproximação da TVI. Aliás, existe praticamente um empate e as duas estações estão separadas apenas por poucas décimas.

Vamos a números: nos dias úteis, nesta semana, com todos os programas incluídos, a SIC registou 17,93% de share, enquanto a TVI se posicionou nos 17,39%. No entanto, sem contar com a informação, as estações trocariam de lugares: a SIC ficaria com 16,86% e a estação de Queluz com 17,37%, passando assim para a liderança.

As duas estações vão intercalando picos de liderança e, na passada quinta-feira, a vitória foi da TVI. A estação da Media Capital contou com 18,7% de share, acima do canal do grupo Impresa, que se ficou pelos 18,0%.

Goucha, Última Hora, Festa é Festa e Extra foram os principais programas a ajudar a esta vitória. Nesse dia, no top 10 dos programas mais vistos, a SIC só teve um, que foi a novela Amor, Amor.

Na TVI, o Big Brother Famosos (com Bruno de Carvalho) tem sido o grande motor das audiências, sendo quase sempre líder no seu horário nos vários formatos.