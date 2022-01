Morreu Lima Pereira, antigo defesa do FC Porto. Tinha 69 anos

O antigo futebolista e defesa do FC Porto, Lima Pereira, morreu, este sábado, aos 69 anos, confirmou o clube portista.

Em comunicado publicado nas redes sociais, os 'dragões' deixaram uma mensagem de apoios aos "familiares e amigos de António José Lima Pereira, enviando "as mais sentidas condolências".

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, já se pronunciou quanto à morte do antigo jogador. “É muito triste quando temos de nos despedir de alguém como o Lima Pereira, um grande homem e um grande amigo, que foi também um excelente atleta. Não posso esquecer que em todos os momentos da sua vida, tanto dentro como fora do campo, soube representar exemplarmente os valores do FC Porto”, assinalou.

António José Lima Pereira foi um dos jogadores do setor defensivo incontornáveis da história do FC Porto. Lima Pereira vestiu a camisola do FC Porto durante 11 épocas ininterruptas e conquistou um marco invejável com 11 troféus.

Nos 265 jogos em que representou o emblema azul e branco, o antigo defesa conquistou uma Taça Intercontinental, uma Taça dos Campeões Europeus, quatro campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira.