Benfica regressa às vitórias ao vencer Arouca por 2-0

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o Arouca por 2-0, numa partida disputada no Estádio Municipal do Arouca, a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin.

A primeira parte do encontro ficou marcada pela grande penalidade convertida por Darwin Nunez, aos 32', e pelo penalti falhado por João Basso, não conseguindo igualar o resultado antes do intervalo.

Já no segundo tempo, ambas as equipas não conseguiram finalizar nenhuma oportunidade, no entanto, as 'águias' voaram mais alto, com a entrada de Gonçalo Ramos, aos 75', que no período de compensação fez o segundo para a equipa de Nélson Veríssimo e também o segundo golo no campeonato.

Assim sendo, o Benfica regressa às vitórias, depois de empatar no Estádio da Luz frente ao Moreirense, e mantém-se no terceiro lugar, com 44 pontos, estando a três de distância do Sporting e a seis do FC Porto. Já o Arouca está no 14.º lugar e continua a zona de despromoção para a Liga Portugal 2, com apenas 14 pontos em 19 jogos.