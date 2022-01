Legislativas. Mais de 310 mil pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade

Mais de 310 mil eleitores recenseados em território nacional inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade este domingo. Os dados foram avançados pelo Ministério da Administração Interna (MAI) à agência Lusa.

“O número total provisório de cidadãos eleitores que se inscreveram para votar no voto antecipado em mobilidade é superior a 310 mil”, indicou a tutela agora liderada por Francisca Van Dunem.

Sublinhe-se que as inscrições estiveram abertas entre domingo e quinta-feira. Contudo, de acordo com a agência noticiosa, o MAI sublinha que os eleitores que tenham feito a sua inscrição, mas não consigam exercer o seu direito de voto no domingo, podem votar no dia das eleições legislativas, 30 de janeiro.