Adele anuncia adiamento de concertos e emociona-se

O anúncio foi feito pela própria artista na sua rede social Twitter, depois de metade da sua equipa ter testado positivo para a Covid-19. Os concertos, que seriam 24 no total, seriam realizados enquanto artista residente do Caesars Palace, em Las Vegas, e começariam esta sexta-feira, terminando no dia 16 de abril.

“Tentámos de tudo para que o espetáculo pudesse realizar-se a tempo, e de forma a ser bom o suficiente para vocês. Mas fomos arrasados pelos atrasos e pela covid”, afirmou na partilha. “Metade da minha equipa tem covid-19. Não conseguimos ter o espetáculo pronto. Estou arrasada. Estamos acordados há 30 horas a tentar resolver isto, mas esgotámos o tempo. Peço desculpa a quem viajou [para Las Vegas], vamos reagendar todas as datas. Desculpem, desculpem”, lamentou em lágrimas.

Estava previsto que Adele atuasse às sextas e sábados no famoso hotel de Las Vegas, onde cada lugar teria um custo entre 700 e 9 mil dólares, segundo o The Sun. Segundo o jornal britânico, cada sessão da cantora arrecadaria cerca de 500 mil dólares.

O seu álbum mais recente, '30', foi lançado em novembro, e tornou-se no álbum mais vendido do ano tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos da América.