Sevilha tem um colorido especial

Esta semana, a convite de um amigo que festejava o seu aniversário desloquei-me até Sevilha, cidade que adoro mas que já não visitava desde que começou a pandemia. Sim, a covid-19 além de tudo teve destas coisas, deixarmos de fazer o que gostamos, tornámo-nos mais conservadores nas viagens e de certa forma abdicámos de viver com medo do vírus.

Mas voltando ao aniversariante, ele que todos os anos costuma festejar com um grupo grande de amigos, em mesas compridas até ao infinito ou pelo menos até onde os olhos alcançam, desta feita e para não ser acusado de juntar muita gente ou de no fim sentir-se culpado porque um infetou o outro, decidiu arrancar comigo e com mais um companheiro de longa data para irmos arejar a cabeça num sítio com uma energia sempre positiva.

A ideia era esquecer por uns momentos os problemas da vida, usufruirmos da nossa amizade, beber umas “cañas” e aproveitarmos as famosas iguarias da Andaluzia que por cá alguns querem que sejam proibidas porque fazem mal. Íamos por isso lançados para comer uns “calamares à sevilhana” que mais não são do que lulas cortadas em forma de anéis, fritas numa farinha própria de preferência com o sumo de um limão espremido por cima, mas os desejos não se ficavam por aqui. Tortilha de batata, “chipirones” ou “puntillitas” (lulas pequenas fritas), ovos rotos (que são basicamente batatas fritas e presunto envolvidos em ovos estrelado), mas também o já famoso presunto pata negra e os queijos, em especial o Manchego curado. De tudo comemos o suficiente para virmos de lá satisfeitos.

Mas se a nossa visita aos famosos Casa Robles e Bodeguita Romero não desiludiu, sempre sentados na barra como manda a tradição, também a vida e a forma como os espaços se posicionam para receber quem vem de fora é digna de menção. Primeiro a animação nas ruas, mesmo em tempo de pandemia as pessoas não se coíbem de ir picar alguma coisa a uma tasca, de beber um copo ao final da tarde mesmo que não andem em grandes grupos, no fundo não deixarem de viver. Por ali o hábito é confraternizar para não empedernir, casais que bebem um copo, dois ou três amigos que jantam até tarde, sempre ao som de música animada…Também a predisposição dos espaços para servir quem vem de fora, a maioria deles fechava à 01h mas lá iam dizendo que se houvesse clientes prolongavam um pouco mais sem problema algum.

Tenho pena que não saibamos aproveitar o dia como eles o fazem, seja a "tapear" depois do trabalho ou a jantar até tarde. Por cá faz-se tempo para se ir para a discoteca e ao final da tarde não se passa quase nada nas esplanadas. E não é seguramente por falta de petiscos saborosos. Acho que é mesmo comodismo ou alguma falta de extroversão. As pessoas fecham-se muito e confraternizam pouco. Talvez por isso digam que Sevilha tem um colorido especial que lhes permite viver a rua e os outros de uma forma muito própria. Só não lhes gabo o pão. Não há por aí nenhum alentejano que se queira para lá mudar?