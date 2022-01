Morreu o cantor e ator norte-americano Meat Loaf

Morreu, esta quinta-feira, aos 74 anos, o cantor e ator norte-americano Marvin Lee Aday, conhecido como Meat Loaf.

A notícia foi confirmada pela família do artista, contudo, não foi revelada a causa da morte.

“Os nossos corações estão partidos ao anunciar que o incomparável Meat Loaf morreu esta noite com a sua esposa Deborah ao seu lado”, anunciou a família, nas redes sociais.

“Sabemos o quanto ele significava para muitos de vós e apreciamos verdadeiramente todo o amor e apoio à medida que atravessamos este tempo de dor ao perder um artista tão inspirador e um belo homem”, lê-se.

Meat Loaf, que conta com sucessos como 'I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)', é autor de um dos álbuns mais vendidos na história dos EUA: 'Bat Out Of Hell'.