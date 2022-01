Edmundo Inácio. "A arte, quando não tem um objetivo, é apenas uma experiência"

Conhecemos pouco sobre ti para lá do artista que vemos no palco do The Voice Portugal. Quem é o Edmundo por trás do performer?

Para lá do artista que veem, sou uma pessoa muito ligada à família, aos amigos, às minhas raízes, ao sítio onde cresci [Portimão]. Neste momento é assim que me sinto, também porque estive três anos no Reino Unido e sinto que parte de mim se foi perdendo. Não a parte humana, mas a parte relacional, da “real” relação com os outros. Estive muito tempo dedicado aos estudos e acabei por perder essa parte. É por isso que sou tão ligado à família e à minha cultura. Neste momento, é exatamente assim que me descrevo.

E como te sentes? Como tens vivido as últimas semanas num programa como o The Voice? No domingo é a final, como se lida com isso?

Sinto-me tranquilo. Triste, porque vai terminar, mas tranquilo. E talvez um pouco cansado por não ter tempo para mim. Dedico-me demasiado ao trabalho e àquilo que vou apresentar todos os domingos. Acabo por me esquecer um pouco do meu tempo e é natural que isso canse. Mas está a ser uma experiência muito enriquecedora. Relativamente à logística do próprio programa, tem sido igual todas as semanas. No início tínhamos mais ensaios, como é natural, pois não conheciam tão bem os concorrentes. Tínhamos de gravar mais VTs [vídeos] e entrevistas. Agora, nestas últimas, temos tido um dia por semana de VTs e dois dias de ensaio, um deles no domingo [dia da gala]. Portanto, é metade da semana dedicada ao programa, no local do programa, e a outra metade dedicada ao programa, mas em casa. Mas, como disse, eu gosto do trabalho e, sobretudo, gosto do que faço. Por isso, não é frustrante.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.