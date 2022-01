Imobiliário. "A referência a bolha é algo desajustado, a nossa realidade não tem nada parecido"

Há quem acredite que Espanha poderá estar próximo de uma bolha imobiliária mas responsáveis do setor dizem ao i que Portugal não corre esse risco. E explicam as tendências de compra e venda, o que se passa no arrendamento e quais as consequências das moratórias para este ano.