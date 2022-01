Inês Sousa Real. "O PS e o PSD têm governado da mesma forma e a servir os mesmos interesses"

O que espera das eleições? É possível manter os mesmos deputados?

Esperamos não só reforçar a representação na Assembleia da República, como ganhar novas geografias. Há distritos em que, em 2019, ficámos um bocadinho aquém de conseguir a eleição, mas não é de todo impossível. É o caso de Braga, Aveiro e Faro, onde tivemos bons resultados nas autárquicas. É sempre ingrato estar a elencar uns distritos em detrimento de outros, mas ao longo de todo o território, o que temos verificado é que as pessoas identificam-se com as preocupações que o PAN tem trazido para a Assembleia da República e são causas fundamentais e que vão desde a poluição dos rios à causa animal, uma causa que não era colocada na agenda política e pela mão do PAN conseguimos fazer avanços significativos, como o estatuto jurídico, o fim dos abates dos canis e mais recentemente o fim do tiro aos pombos, além das alterações que fomos fazendo em relação à atividade tauromáquica. As pessoas sentem que temos feito a diferença e mesmo na oposição é possível fazer avançar a legislação. É importante que as pessoas percebam que votar útil não é apenas votar mais no mesmo: na partidarização PS/PSD, é também dar oportunidade às novas forças políticas.

