Os melhores programas humorísticos

Confesso que é quase viciante e quando chego a casa para descomprimir de um dia agitado de trabalho, divirto-me imenso. Quem diria que os programas mais cómicos das televisões portuguesas seriam os debates entre comentadores? Parece, nalguns, que estamos num teatro ou circo, dependendo do ‘artista’ em questão. Claro que há quem fale sério e com distanciamento – onde incluo amigos que participam –, mas chega a ser de ir às lágrimas quando os comentadores descrevem um cenário completamente diferente daquele dado pelas imagens que passaram momentos antes. Até já ouvi alguém ir aos arames porque se estava a discutir uma sondagem – de evolução diária –, sendo esse um dos motivos de interesse do programa. Não percebi se a personagem em causa não queria que se discutisse o tema ou se não gostava dos resultados apresentados. Depois há figuras que foram desenterradas do baú que aparentam ser apresentadores de circo e falam como se fossem filósofos consagrados. Mas indo ao que interessa, as sondagens não passam de indicadores que servem aos partidos para tentarem perceber a opinião do eleitorado em determinado momento. Parece-me óbvio – e a da CNN Portugal faz todo o sentido – que só mais próximo das eleições teremos uma aproximação à realidade, embora acredite que os estudos de mercado irão falhar ainda mais do que nas outras eleições. Por várias razões: ninguém consegue prever com exatidão quantas pessoas estarão em isolamento e irão votar, apesar disso. Também ninguém sabe quantas pessoas deixarão de ir exercer o seu direito de voto por ter medo de serem contaminadas pelos confinados. Por tudo isso penso que a abstenção ainda será maior do que o esperado. Passe o trocadilho, espero estar bem enganado. P. S. Não deixa de ser curioso que o PCP, um partido, por regra, castigado pelas sondagens, apareça agora bem posicionado, quando seria de prever que fosse dos mais penalizados. Primeiro por ter sido engolido pelo PS na ‘geringonça’ e depois por ter provocado a crise política. Veremos o que sairá da noite eleitoral.