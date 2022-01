IL não discute cargos mas diz ser "forte" na Economia e Saúde

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) considerou que a discussão de cargos ou pastas num futuro Governo é uma "preocupação secundária". Contudo, admitiu que a economia, saúde, administração interna ou modernização administrativa são áreas onde são "fortes".

"Como já respondi várias vezes, nós não discutimos cargos, será sempre a última das discussões", afirmou João Cotrim Figueiredo esta quinta-feira.

O liberal adiantou, porém, ter muitas pessoas no partido com muitas competências em muitas áreas, nomeadamente na Economia, Saúde, Administração Interna e Modernização Administrativa. "Há várias áreas onde seríamos capazes de mudar muito o país e muito bem", reforçou.

Mas, uma vez que a campanha eleitoral ainda decorre, Cotrim Figueiredo assumiu não se sentir confortável em abordar futuras soluções porque é prematuro face ao desconhecimento dos resultados das legislativas, no dia 30. E questionou: "Vocês já nos viram discutir ou exigir cargos para alguma coisa?".

Além disso, salientou que se o futuro passar por incluir uma função governativa irá assumir essa com "sentido de missão" e não por gosto.

O líder do PSD, Rui Rio, mostrou abertura esta quinta-feira em negociar com a IL em caso de vencer as eleições sem maioria. Cotrim Figueiredo mostrou-se satisfeito com esta posição, considerando que a mesma demonstra que o PSD reconhece o trabalho e o crescimento da IL.

"Mas, também não adormeço a pensar sobre se o Rui Rio vai estar mais ou menos recetivo", vincou.