Mangala, ex FC Porto, oficializado no Saint-Etienne

Mangala, antigo defesa do FC Porto, vai regressar ao ativo com as cores do Saint-Etienne. A notícia foi avançada pelo próprio clube.

O francês, que passou pelo Dragão entre 2011 e 2014, representará as cores do clube gaulês, 20.º colocado na Ligue 1, pelo menos, até ao fim da temporada.

Recorde-se que, após a saída do FC Porto, Mangala passou pela Premier League, onde não conseguiu brilhar, acabando por ser emprestado para o Valência, ficando no clube espanhol a custo zero.