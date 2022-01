Eunice Muñoz está sob observação no Hospital de São Francisco Xavier

A atriz Eunice Muñoz, de 93 anos, está em observação no hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, desde esta quinta-feira de manhã, devido a um episódio de tensão alta, indicou o filho da atriz, António Borges, à agência Lusa.

O Presidente da República já deixou uma nota no site oficial da Presidência, na qual afirmou que "tem acompanhado o estado de saúde de Eunice Muñoz, com quem esteve recentemente num evento na Casa do Artista", desejando-lhe ainda "um rápido restabelecimento".

A atriz de 93 anos não se sentiu muito bem logo de manhã, ao acordar e, devido à sua idade, a família preferiu encaminhá-la para o hospital para ser observada, indicou António Borges à mesma fonte, acrescentando ainda que não tem qualquer informação de que a mãe tenha outra situação clínica e que as dificuldades respiratórias são "normais" devido ao episódio de hipertensão, principalmente na idade de Eunice.

O Observador noticiou que a atriz foi internada devido a dificuldades respiratórias e que está na área covid-19, ainda que o filho tenha negado que a mãe esteja infetada.

Horas depois, ao jornal Público, António Borges disse que a mãe está estável, a ser "muito bem acompanhada e cuidada" e que o seu estado de saúde será reavaliado na sexta-feira, podendo ser decidida a transferência para o Hospital de Santa Cruz, onde trabalha o "cardiologista que a segue há anos".

Recorde-se que, em agosto do ano passado, a atriz esteve internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.

Sublinhe-se também que Eunice Muñoz está em digressão nacional com a peça ‘A Margem do Tempo’, ao lado da neta Lídia Muñoz.