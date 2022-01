Porto. Um ferido após incêndio num prédio na rua da Alegria

Um incêndio deflagrou, esta quinta-feira, num apartamento de um prédio de oito andares, na rua da Alegria, no Porto. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, citada pela agência Lusa, há registo de um ferido por inalação de fumo.

Segundo a mesma fonte, o fogo teve início pelas 07h30, numa habitação do sexto piso, e já foi extinto.

“A indicação que temos é que as chamas ficaram confinadas à casa onde começou”, indicou.

No local estiveram 17 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto e uma viatura do INEM.