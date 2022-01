Ascenso Simões. "As redes sociais anulam os intelectuais"

Lá dentro “inquietação, inquietação”. É só “inquietação, inquietação”. Porquê não sabemos. Sabemos, sim, que quem diz que o Padrão dos Descobrimentos é um “mamarracho” a demolir e que no “25 de Abril devia ter havido mortos” é alguém que ‘gosta de ver o mundo a arder’. É o caso de Ascenso Simões – que diz isso tudo mas garante, nesta entrevista, serem apenas expressões simbólicas. “Não há política sem haver inquietação, não há política sem haver provocação. Não há novas ideias sem haver essas alfinetadas”.

Recebeu o i na Assembleia da República mesmo antes da hora de almoço, talvez estando aí a razão pela qual tanto se tenha falado de “fome” durante a entrevista. Está lá desde meados dos anos 90. No início do milénio assistiu à detenção de Paulo Pedroso no âmbito do processo Casa Pia a partir dos jornais que lhe iam fazendo chegar a uma cama no Hospital Pulido Valente.

É um homem livre, não seguindo qualquer cartilha ideológica: contra a eutanásia e o aborto mas a favor que os homossexuais se casem e adotem. Diz não fazer juízos de valor sobre votações em matérias de consciência, mas logo a seguir deixa escapar um juízo sobre o voto de Adolfo Mesquita Nunes nessas matérias – “porque ele é um homem livre”.

É polémico. Critica os portugueses de forma cítrica. Acha que eles deviam exigir mais de si mesmos e não se “lamentarem tanto”. Lamenta a falta de intelectuais, trazendo Sérgio Sousa Pinto como último reduto dessa “elite do pensamento provocador”. Acha um “piadão” a João Galamba, Nuno Palma, Fernanda Câncio ou Isabel Moreira – “de soldadinhos de chumbo estamos fartos”. É Ascenso Simões, a rebentar da tal inquietação a que já nos habituou.

Esteve cerca de 15 anos como deputado, despede-se agora.

Não foram 15 anos seguidos. Estou na Assembleia da República desde 1995, em diversas funções: trabalhando na organização da Assembleia, como membro da conferência de líderes, membro da mesa, sendo membro do Governo e sendo deputado sem nenhuma função. De 95 a 2000 a Assembleia da República transformou-se e assumiu uma modernidade que nunca antes se tinha verificado. Desde Jaime Gama até agora – não responsabilizo ninguém – há uma degradação da imagem do Parlamento, da dignidade dos deputados e da forma de trabalhar dos deputados.