Governo "aprovou" fim do confinamento

É oficial: o Governo assinou ontem o fim do confinamento para todos aqueles que eram obrigados a ficar em casa para não “contaminarem” os outros. Pior era difícil, pois todos os partidos tiveram mais do que tempo para corrigir os erros das autárquicas e das presidenciais, onde os “confinados” não puderam votar, uma vez que estavam proibidos de sair de casa. De lá para cá não conseguiram pensar numa solução mais engenhosa? De criar mesas de voto só para quem estará em confinamento? De alargar o horário e permitir que estes, exclusivamente, fossem votar? Perante a autorização para saírem de casa no dia 30 de janeiro, que moral terão o Governo e os tribunais para castigar quem não cumprir o confinamento? E quem ficou proibido de votar nos dois anteriores atos eleitorais poderá querer impugnar essas eleições? É óbvio que ninguém o irá fazer, mas se aqueles que conseguiram votar em casa e os seus votos ficaram de quarentena durante 48 horas, como irão fazer agora? Haverá urnas só para os “confinados”? Ou desta vez não será preciso desinfetar os boletins de voto? Trapalhada maior era difícil. P. S. 1. Fiz recentemente a estrada que liga o Algarve a Sevilha e vi dezenas de túneis (estufas) que a líder do PAN usa nas suas propriedades onde cultiva frutos vermelhos. Fiquei a saber que, afinal, os espanhóis usam estufas amigas do ambiente e que os seus produtos devem ser biológicos! Alguém acredita nisso? Chegado a Sevilha vi milhares de pessoas em bodeguitas a consumirem os melhores presuntos e restantes enchidos. Parece que a cidade está sempre em festa e que a alimentação milenar não é posta em causa como alguns o desejam em Portugal. Eu adorei o jamón de pata negra da bodeguita Romero e espero poder continuar a festa no país onde nasci. P.S. 2. Será impressão minha ou alguns partidos estão a dar um protagonismo ao Chega que o partido muito agradecerá? É que estarem sempre a falar em André Ventura só lhe dá palco...