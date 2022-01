ANMP disponível para criar mesas e circuitos dedicados a confinados

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) assegurou esta quarta-feira que as autarquias estão disponíveis para avançar com mesas de voto e circuitos específicos para os isolados irem votar no dia 30, caso o Governo assim decida.

“Mesas de votos dedicadas ou circuitos dedicados serão possíveis se houver essa orientação”, disse Luísa Salgueiro, presidente da ANMP, sublinhando, contudo, não ser da competência das autarquias “tomar essas decisões”.

“Aguardamos por decisões, se for essa a decisão trataremos de as montar, mas há sempre uma dificuldade porque já sabemos o número de assembleias de voto, há inscrições já feitas para as mesas de voto, pelo que [a ser assim] teremos de reorganizar a participação das pessoas que se inscreveram nas assembleias de voto”, explicou.

Salientou igualmente que “vai ser necessário garantir todas as condições de segurança nas assembleias de voto para que quem está infetado, ou não, possa dirigir-se à mesa de voto”.

Luísa Salgueiro adiantou “haver bolsas de pessoas ainda disponíveis” para participar no ato eleitoral e apelou aos inscritos para que “mantenham” a vontade de comparecer.

“Estamo-nos a preparar, agora com mais informação, e vamos ter mais preocupação com os equipamentos de proteção individual, vai ser necessário ter mais pessoas no interior dos espaços para garantir que não haja concentração de pessoas e que haja o afastamento de quem está na fila”, considerou.

Note-se que o Governo anunciou esta quarta-feira que os eleitores que se encontrem em isolamento devido à covid-19 vão poder sair de casa para votar no dia 30 de janeiro, provavelmente entre as 18h e as 19h.