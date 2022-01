Rui Rio opta por falhar último debate na rádio para continuar a visitar distritos do continente

O presidente do PSD, Rui Rio, prefere ir a todos os distritos de Portugal na sua campanha eleitoral do que participar presencialmente no debate das rádios na quinta-feira, altura em que estará em Bragança e Vila Real.

"Amanhã estou em Bragança e Vila Real. Faço o esforço que é minha obrigação por passar por todos os distritos do país e mesmo assim já não tenho tempo de ir às duas regiões autónomas", disse Rui Rio, durante a campanha eleitoral em Viseu, ao explicar ainda que visita "dois distritos num dia, um de manhã e outro à tarde".

E continuou: "se eu fosse amanhã a Lisboa fazer o meu décimo debate eu não iria a Bragança nem a Vila Real e sinceramente acho que é mais importante estar em Bragança, Vila Real ou outro distrito qualquer do que eu pura e simplesmente não ir a esses dois distritos para fazer mais um debate quando já fiz nove debates, este seria o décimo debate".

No entanto, Rio não fechou portas ao último debate entre os líderes dos partidos com assento parlamentar, ao afirmar que está disponível para participar no debate a partir do local onde irá estar na quinta-feira ou, em último caso, ser substiuído por outro dirigente do PSD.

"Não aceitando nem uma possibilidade nem outra, sinceramente, entre optar pelo décimo debate ou optar por estar em Bragança e Vila Real e ir a todos os distritos de Portugal eu opto por isto e, agora, as pessoas avaliam e dizem bem ou mal daquilo que é a minha decisão", vincou o presidente dos sociais-democratas.

O último debate entre os líderes dos partidos com assento parlamentar vai acontecer esta quinta-feira de manhã numa emissão conjunta da TSF, Antena 1 e Rádio Renascença, a partir de Lisboa.