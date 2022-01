Giuliani e outros advogados ligados a Trump intimados para depor devido à Invasão ao Capitólio

O comité do Congresso dos Estados Unidos que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio emitiu nesta terça-feira intimações a três advogados que se juntaram à tentativa frustrada do ex-presidente Donald Trump de reverter sua derrota eleitoral: Rudy Giuliani, Sidney Powell e Jenna Ellis.

O comité da Câmara dos Deputados solicitou que os advogados pró-Trump entreguem documentos e prestem depoimento a 8 de fevereiro.

O deputado Bennie Thompson, presidente do comité, disse em comunicado que o painel tem a expectativa de que os advogados se juntem às quase 400 testemunhas que falaram no comité como parte da investigação sobre as causas do ataque.

O comité também emitiu uma intimação na terça-feira a Boris Epshteyn, um conselheiro político de Trump.