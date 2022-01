André Ventura sobre RAP: "O apresentador é um cobardolas"

André Ventura não gostou de não ser convidado por Ricardo Araújo Pereira (RAP) para participar nas entrevistas sobre as eleições legislativas conduzidas pelo humorista no seu programa da SIC, "Isto é gozar com quem trabalha". O sentimento não passou despercebido, uma vez que o candidato da extrema direita fez questão de chamar "cobardolas" a RAP, na sua rede social twitter.

Em entrevista ao programa "E-Especial", na SIC, o também argumentista foi questionado sobre o porquê de não convidar André Ventura para ir ao seu programa e não se inibiu na hora de responder: "Não vem porque eu não quero, e não há mais nada a dizer", defendeu o humorista, que apelidou ainda o líder do Chega de "resmungão" pelas constantes críticas de "que nunca é convidado".

Parece que as palavras não foram muito bem recebidas pelo líder do Chega, que deixou a última palavra nas redes sociais: "O apresentador é um cobardolas vendido ao sistema, e tem medo de ser desmontado ao vivo e em direto".

Vitorino Silva e Catarina Martins foram os primeiros convidados de RAP, sendo esta quarta-feira a vez de Rui Tavares.