PGR investiga atribuição da nacionalidade portuguesa a Abramovich

O Ministério Público está a investigar a concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário russo Roman Abramovich ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, anunciou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Confirma-se a instauração de inquérito relacionado com a matéria em referência. O mesmo corre nos termos do DIAP Regional de Lisboa”, adiantou fonte oficial da PGR à Lusa.

A atribuição de cidadania portuguesa ao magnata russo, proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, foi conduzida pela comunidade judaica do Porto no âmbito da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica durante a Inquisição medieval.

Para obter a nacionalidade, é necessário fazer prova que se pertence a uma comunidade sefardita, independentemente do país de residência atual. Depois, cabe aos serviços de conservatória e ao Governo, nomeadamente ao Ministério da Justiça, a certificação legal dos documentos.

Na última semana, também o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) anunciou a abertura de um inquérito sobre esta matéria, que “deverá estar concluído em fevereiro”, estimou a presidente deste organismo, Filomena Rosa. Este inquérito poderá dar azo ou não a processo disciplinar, mediante a matéria apurada.

Note-se que a naturalização do multimilionário russo foi tornada pública no final de 2021, sendo que Roman Abramovich detém nacionalidade portuguesa desde abril do ano passado.