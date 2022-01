"A branquitude nacional porá Rui Tavares no parlamento", critica Joacine Katar Moreira

Joacine Katar Moreira recorreu ao Twitter, esta terça-feira, para assinalar o segundo aniversário da sua saída do partido Livre.

A deputada não inscrita na anterior legislatura teceu duras críticas ao partido, que chegou a representar no Parlamento, e a Rui Tavares, fundador e cabeça-de-lista do Livre pelo círculo de Lisboa.

“Fazem hoje dois anos do congresso do Livre no qual ensaiaram pela enésima vez a retirada mediatizada de confiança política à sua única deputada”, começou por escrever, fazendo depois uma previsão.

“A branquitude nacional porá Rui Tavares no parlamento sem nunca escrutiná-lo sobre o que se passou. É estrutural, temos dito”, acrescentou.

Recorde-se que, em 2019, Joacine Katar Moreira chegou à Assembleia da República para representar o Livre. Contudo, após várias discordâncias, o partido decidiu retirar a confiança política à única deputada do partido num congresso que se realizou a 18 e 19 de janeiro de 2020. Ainda assim, o partido decidiu que Joacine não devia renunciar ao mandato e esta continuou como deputada não inscrita.

Já por várias vezes Joacine criticou a direção do Livre e, numa entrevista ao Nascer do SOL, em maio de 2020, chegou a dizer que o seu corte com o partido foi benéfico. Além disso, durante o congresso, chegou a acusar o partido de se aproveitar da sua etnia em prol das eleições. "Elegeram uma mulher negra que foi útil para a subvenção", disse, na altura.