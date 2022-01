Estudantes de Oakland protestam para haver mais medidas de segurança nas escolas

Mais de 1.200 estudantes em Oakland, Califórnia, nos EUA, assinaram uma petição que diz que ficarão em casa esta semana a menos que os diretores escolares forneçam mais proteções contra a covid-19, incluindo mais máscaras N95, testagem semanal e melhor distanciamento social.

Na terça-feira passada, três campos distritais foram encerrados porque estudantes e professores, em solidariedade, permaneceram em casa.

Numa conferência de imprensa dada esta quarta-feira, o porta-voz do Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD), John Sasaki, disse que o número de presenças não estaria disponível até amanhã, mas o distrito esperava que mais de mil estudantes ficassem em casa. John Sasaki afirmou ainda que estava a fornecer testes gratuitos, máscaras e que tinha implementado outros protocolos de segurança, incluindo purificadores de ar, mas os estudantes e professores têm alegado desigualdades na distribuição de recursos entre escolas em bairros mais e menos ricos.

O protesto surgiu quando as escolas de todo o país se debateram com a mais recente onda da pandemia, com a variante Omicron. Nas últimas semanas, estudantes em Nova Iorque, Nova Jersey, Chicago, Washington DC e noutros locais lançaram também protestos e petições, exigindo mais segurança nas instituições escolares. Entretanto, os distritos têm enfrentado pressões imensas de encarregados de educação e políticos para manterem os campus escolares abertos.