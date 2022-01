Crédito à habitação. Taxa de juro caiu em dezembro

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 0,801% em dezembro, valor abaixo dos 0,807% no mês anterior. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e mostram então que, depois das subidas em outubro e novembro, a taxa de juro do crédito à habitação voltou a descer.

Segundo o gabinete de estatística, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 0,692% em novembro para 0,682% em dezembro. E acrescenta que, nesse mês, “o capital médio em dívida aumentou 123 euros, fixando-se em 58207 euros”. Já a prestação média manteve-se em 253 euros.

O INE avança ainda que, no ano passado, a taxa de juro média anual para o total do crédito à habitação fixou-se em 0,821%, valor 13,6 p.b. inferior ao do ano anterior.

E acrescenta que o capital médio em dívida aumentou 2428 euros, para 56 668 euros. Já a prestação média mensal aumentou 1,7% (4 euros), para 237 euros.