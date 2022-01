Harry quer proteção da Scotland Yard e essa pode ser a "desculpa perfeita" para Meghan nunca mais voltar ao Reino Unido

Meghan Markle poderá nunca mais voltar ao Reino Unido e encontrou na falta de proteção policial a “desculpa perfeita”, segundo o biógrafo real Phil Dampier.

De acordo com o The Sun, o príncipe Harry entrou com uma ação na justiça contra o governo britânico, com o objetivo de recuperar a segurança que perdeu quando renunciou aos seus deveres reais e rumou aos Estados Unidos. Sublinhe-se que os duques de Sussex tinham direito a uma equipa de seguranças da Scotland Yard, a Polícia Metropolitana de Londres.

Um representante legal do casal disse que Harry e Meghan têm planeada uma viagem a Inglaterra, com os filhos, mas sentem-se inseguros. “O Príncipe Harry herdou riscos de segurança ao nascer, para a vida inteira. Ele continua a ser o sexto na linha de sucessão ao trono, serviu duas vezes no Afeganistão e nos últimos anos a sua família foi alvo de ameaças documentadas de neonazis e extremistas”, defendeu, sublinhando que, “por mais que o seu papel na monarquia tenha mudado, o seu perfil como membro da Família Real não mudou. Nem as ameaças a ele e aos seus familiares”.

O representante explicou ainda que os Sussex financiam a sua própria equipa de segurança privada, mas que esta não pode replicar a proteção policial de que necessitam no Reino Unido.

Segundo o biógrafo real Phil Dampier, a situação cria uma "muito boa desculpa" para Meghan não voltar a pisar solo inglês.



“Acho que a Meghan nunca mais voltará a este país e acho que essa é uma boa desculpa para não voltar - não acho que o [Harry] espere ganhar este caso”, disse, explicando que Harry está consciente da situação.



“Restaurar a sua proteção abriria um precedente e, portanto, dá-lhes a oportunidade perfeita de dizer que não podem participar das celebrações do jubileu de platina”, disse. “O Harry pode vir, mas isso dá a Meghan uma boa desculpa para não vir e também para não trazer as crianças”, acrescentou.

Para o biógrafo real este desfecho será algo “muito triste” para a Rainha, porque há “uma grande probabilidade de esta nunca conhecer a neta Lilibet e só estar com o Archie uma ou duas vezes”