Fraude bancária. PJ abre quase 18 mil inquéritos

Pode bastar um clique no email errado para ficar com a sua conta bancária a zeros e as economias de uma vida perdidas. Nos últimos dois anos, em plena pandemia, com muitos portugueses em teletrabalho e o aumento da utilização da internet, o phishing bancário galgou terreno. O esquema é aparentemente prosaico. Um email, com uma mensagem padrão que simula ter origem numa agência bancária, induz a vítima a carregar no endereço eletrónico. Ao aceder ao link, esbarra num site da internet semelhante à página de um banco e fornece as suas credenciais de acesso ao serviço da banca online. O crime informático, na cauda do tráfico de droga e de armas, já é indicado como uma das fontes de maior rendimento dos criminosos. Quem o diz é Carlos Cabreiro, responsável pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).

“Imagine que numa campanha o criminoso lança 1000 emails. Mesmo que haja uma percentagem mínima de 1% que acredita que aquilo é verdadeiro, estamos a falar em 10 pessoas que perderam o acesso às suas contas bancárias. Mas estas campanhas são sempre aos milhares. É, portanto, devastador que uma única ação tenha um impacto sobre um conjunto vasto de vitimas”.

