Administração marca reunião com os doze chefes da equipa das urgência do hospital de Beja que se demitiram

A administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) vai reunir, na quarta-feira, com os doze chefes da equipa das urgências do hospital de Beja que apresentaram demissão, esta terça-feira, devido à falta de condições para tratar pacientes naquela unidade hospitalar.

O conselho de administração da ULSBA, que gere o hospital, refere em comunicado, cita a Lusa, que "tomou conhecimento pela comunicação social" dos pedidos de demissão dos cargos e de reunião por parte dos 12 chefes de equipa de Medicina Interna do Serviço de Urgência (SU).

"Face ao sucedido, e após conversa com a Direção do Serviço de Medicina e com os coordenadores" do SU, o conselho de administração da ULSBA decidiu convocar uma reunião para amanhã, às 09h30, "com os médicos signatários ou representantes".

A alegada falta de condições para tratar dos doentes e a sobrecarga de trabalho levaram doze chefes de equipa das urgências do hospital de Beja a apresentar a demissão.

Segundo a Lusa, que cita o pedido de demissão dos 12 chefes de equipa de Medicina Interna, em causa está o facto de as “condições atuais” não permitirem “assegurar cuidados aos doentes com a qualidade e segurança devidas” no Serviço de Urgência do hospital de Beja.

Assim, foi apresentada a demissão dos cargos “até que seja feita uma reavaliação da situação”, com “resolução da carência de recursos humanos médicos e reapreciação das competências dos chefes de equipa”.

Os especialistas destacam ainda que a decisão foi tomada “em virtude de uma situação 'arrastada' de declínio das condições de trabalho e de organização” das urgências. Uma situação, dizem, para a qual foi pedida a atenção do conselho de administração da ULSBA “por inúmeras vezes, sem qualquer resposta efetiva”.