Acidente de trabalho provoca queda do sétimo andar e uma vítima mortal

Um homem de 37 anos morreu, no final da manhã desta terça-feira, em Mem Martins, no concelho de Sintra, quando o mecanismo que suportava a plataforma onde se encontrava a trabalhar à altura de um sétimo andar num prédio, se desprendeu e caiu no chão.

De acordo com o Jornal de Notícias, uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Algueirão/Mem Martins adiantou que o alerta foi dado pouco depois das 11h, tendo seguido para o local elementos daquela corporação, agentes da PSP e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Quando as equipas de socorro chegaram, a vítima encontrava-se a sangrar abundantemente e em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação mas sem sucesso.

"Os bombeiros atuaram segundo o procedimento do Suporte Básico de Vida com desfibrilhação autónoma externa, até à chegada do INEM, cujo médico viria a decretar o óbito no local", referiu a mesma fonte ao órgão de comunicação supramencionado.

A vítima encontrava-se a trabalhar num dispositivo de elevação com gancho que estaria preso ao topo do edifício. Por razões ainda desconhecidas, este mecanismo ter-se-á se desprendido e caído com grande violência no solo, arrastando consigo a vítima.

Ao local acorreu também uma equipa da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), para apurar se terão sido cumpridos todos os protocolos de segurança.