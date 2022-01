Empresas. Rentabilidade aquém dos níveis pré-pandemia

A rendibilidade das empresas permaneceu em 6,5% no terceiro trimestre do ano passado. Os dados foram revelados esta terça-feira pelo Banco de Portugal e mostram que, apesar de o valor estar acima dos 5,7% do mesmo período de 2020, fica abaixo dos 7,6% do trimestre homólogo de 2019, período pré-pandemia.

Uma análise por setor de atividade económica das empresas privadas mostra que a rendibilidade do ativo aumentou nas empresas dos setores da eletricidade, da construção, dos transportes e armazenagem e dos outros serviços e diminuiu nas empresas dos setores das indústrias, do comércio e das sedes sociais.

Por classe de dimensão das empresas privadas (exclui sedes sociais), a rendibilidade aumentou nas PME, de 6,1% para 6,2%, e reduziu-se nas grandes empresas, de 9,3% para 9,0%. A rendibilidade das empresas públicas foi de -3,4% (-5,0% no trimestre anterior).

No que se refere à autonomia financeira das empresas, manteve-se em 40,0% no terceiro trimestre de 2021.

Por setor, a autonomia financeira das empresas privadas aumentou nas empresas dos setores das indústrias, construção, transportes e armazenagem e sedes sociais, diminuiu nas empresas da eletricidade e do comércio e não se alterou nas empresas do setor dos outros serviços.

Já a autonomia financeira das empresas públicas, reduziu-se para 27,0% (27,1% no período anterior).