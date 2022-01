Português que estava em fuga há nove anos detido em Salamanca

Foi detido esta segunda-feira em Salamanca, Espanha, Alberto Fonseca, líder do "Gangue das Picaretas", em fuga desde 2013.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) avança que o português, autor de vários roubos, com arma de fogo, a carrinhas de transporte de valores, foi detido em articulação com a Unidade de Cooperação Internacional (Unidade Nacional Europol) e as Autoridades Espanholas.

Segundo a PJ, os factos remontam aos anos de "2006 e 2007, em que um grupo de cinco indivíduos protagonizou, pelo menos, 14 assaltos a carrinhas de transporte de valores, nas zonas de Guimarães, Paredes, Felgueiras e Cabeceiras de Basto, utilizando, para além de armas de fogo de grande calibre, picaretas para partirem os vidros, à prova de bala, das carrinhas".

O agora detido encontrava-se fugido desde 2013, depois de ter sido colocado em liberdade, uma vez que se tinha esgotado o prazo de prisão preventiva, e foi localizado pela Polícia de Salamanca, "usando documentos de identificação falsos, tendo sido detido pelas autoridades espanholas no âmbito de um Mandado de Detenção Europeu", lê-se na nota partilhada esta terça-feira.

O homem foi condenado em dois processos, pelos crimes de associação criminosa, roubo agravado e detenção de arma ilegal, a penas de três e de doze anos de prisão e vai ser presente ao Tribunal – Audiência Nacional, em Madrid, tendo em vista a sua extradição para Portugal, para cumprimento de pena.