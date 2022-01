Testagem à covid-19 a alunos do ensino público começa esta terça-feira

Começaram esta terça-feira a ser testados à covid-19 cerca de um milhão de alunos de escolas públicas de todo o país, numa ação que decorrerá ao longo do segundo período.

A campanha de testagem foi desenvolvida pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), em conjunto com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), com o objetivo de garantir a segurança dos estudantes.

O presidente da ANDAEP frisou que será possível testar todos os alunos “a custo zero para as famílias e para as escolas, contribuindo para conceder ainda mais segurança a um lugar confiável”.

Já Ema Paulino, presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), sublinha que se trata “de um programa flexível, porque será ajustável à realidade de cada localidade e concelho”.

A testagem será articulada entre as escolas e as farmácias locais e poderá ser realizada em ambos os sítios.