Nova capital da Indonésia vai chamar-se Nusantara

A nova capital administrativa que a Indonésia planeia construir na ilha de Bornéu, para substituir Jacarta, vai chamar-se Nusantara (que significa arquipélago), decidiu o Presidente do país, Joko Widodo, citado esta segunda-feira pela imprensa local.

“Recebi uma confirmação direta do Presidente, na sexta-feira, a dizer que a nova capital se vai chamar Nusantara”, afirmou, segundo o jornal Kompas, o ministro do Planeamento do Desenvolvimento Nacional, Suharso Monoarfa, durante uma reunião do comité especial para a construção da nova capital.

O ministro concordou com a escolha do nome e justificou-o como sendo uma palavra conhecida, com a qual os indonésios se referem frequentemente ao arquipélago indonésio.

O governo indonésio anunciou, em abril de 2019, ter um plano para transferir a capital administrativa do país de Jacarta para um local mais adequado, escolhendo dois distritos na parte oriental da ilha de Bornéu.