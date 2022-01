Roberta Metsola é a nova presidente do Parlamento Europeu

Roberta Matsola foi, na manhã desta terça-feira, eleita presidente do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

A maltesa sucede a David Sassoli, que morreu na passada semana vítima de uma doença do sistema imunitário, e vai presidir a instituição até 2024.

A nova eleição não acontece na sequência da morte de Sassoli, mas sim porque em 2019 houve um acordo entre o Grupo do Partido Popular Europeu (do qual Matsola faz parte), o Grupo dos Socialistas e Democratas (do qual Sassoli fazia parte) e do Renew Europe, para que Sassoli passasse a pasta a alguém do PPE após cumprir metade do mandato.