Detido suspeito de mais de 150 crimes de violação e violência doméstica

Um homem de 41 anos foi detido na Moita, no distrito de Setúbal, por fortes indícios de ter cometido dois crimes de violência doméstica e 153 de violação. As vítimas foram a sua parceira e a filha desta.

Em 2018, a vítima começou a namorar com o agressor e mudou-se para sua casa, juntamente com a filha e um filho de dois anos. De acordo com a Polícia Judiciária, em 2020, o arguido, “num momento em que se encontrava sozinho em casa com a filha da sua companheira, deslocou-se para o quarto desta e, recorrendo a força física, obrigou-a a manter relações sexuais”.

A autoridade adianta ainda que o homem chantageou a filha da namorada, dizendo que se as relações sexuais não se repetissem com regularidade, este expulsava-os da sua casa, sendo esse “o pagamento para as deixar residir na sua habitação”.

Os crimes terão ocorrido até dezembro de 2021, quando as vítimas apresentaram queixa e o agora detido, que tem antecedentes por crimes de roubo, foi presente a interrogatório tendo ficado em prisão preventiva.