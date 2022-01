Contra os privados: uma outra forma de populismo

A saída do grupo Luz Saúde do hospital Beatriz Ângelo é um bom momento para questionar a pertinência das parcerias entre o Estado e os privados. Segundo os partidos mais à esquerda, os grandes grupos do setor da saúde são uma espécie de sanguessugas movidas pela ganância. Alimentam-se do Estado e da desgraça alheia para deles retirarem os seus lucros. É natural que um grupo empresarial se reja por critérios económicos. Mas a questão principal, evidentemente, não é essa: é sim se presta ou não um bom serviço e se justifica o dinheiro que lhe é pago. Seja qual for o prisma pelo qual se olha para a questão, não consigo compreender esta sanha contra os grupos privados no setor da saúde, a não ser por questões ideológicas. Por um lado, creio que se revelaram essenciais na resposta à crise sanitária provocada pela covid-19. Sem eles teria sido muito pior. Mas, mesmo em tempos normais, só um cego não vê que os hospitais privados retiram milhares e milhares de doentes dos hospitais públicos, dando assim uma ajuda preciosa ao Estado, que como sabemos não tem capacidade para receber todos os doentes. O capitalismo, como o darwinismo, vê o mundo como competição – todos contra todos, e no fim sobrevive o mais forte. Mas o marxismo, que continua a ter os seus seguidores, não é muito diferente: vê tudo segundo a perspetiva enviesada da luta de classes, que neste caso se traduz na luta entre o Estado bondoso e os privados gananciosos. E, por esse raciocínio, tudo o que os privados ganham é roubado ao Estado. Nunca tive de recorrer ao Hospital Beatriz Ângelo – tanto quanto sei, não é pior do que outros hospitais públicos da sua dimensão. Mas sei que no campo do ensino, por exemplo, há escolas com contratos de associação (escolas privadas às quais o Estado paga um certo valor para que recebam alunos) que funcionam às mil maravilhas. Têm ginásios bem equipados, instalações aquecidas, professores motivados, apoio ao estudo e até piscinas. Mais: custam menos dinheiro ao Estado por aluno do que as escolas públicas. Sei que há quem, ainda assim, continue a defender nem mais um tostão do Estado para os privados. Mas creio que é apenas uma outra forma de populismo.