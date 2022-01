Autoagendamento para dose de reforço disponível para pessoas com 40 ou mais anos

As pessoas com 40 ou mais anos podem, a partir desta segunda-feira, fazer o autoagendamento para receber a dose de reforço contra a covid-19, através do site do Direção-Geral da Saúde (DGS).

De referir também que o autoagendamento para maiores de 60 anos - tanto para a dose de reforço como contra a gripe - continua aberto e também para maiores de 18 anos vacinados com o fármaco Janssen há 90 ou mais dias.

Este domingo foram administradas 3,8 milhões de doses de reforço, sendo que 90% das pessoas com mais de 80 anos já estão protegidas com a terceira dose, 92% entre os 70 e os 79 anos e 81% entre os 60 e os 69 anos, indicou a DGS.

No último fim de semana, também decorreu a vacinação com a dose de reforço dos membros das mesas de voto e funcionários das juntas de freguesia que estarão envolvidos nas eleições legislativas de 30 de janeiro.

No entanto, ainda não são conhecidos os números referentes a estes dois dias.

As forças de segurança e a comunidade académica nas universidades (professores e funcionários) também já estão aptos para aderir ao processo em regime de "Casa Aberta".