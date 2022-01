Covid-19: Portugal é o 4º país da UE e o 6º do mundo com mais novos casos diários por milhão de habitante

Portugal volta a estar nos lugares cimeiros dos países com mais casos diários de covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias. Relativamente à União Europeia (UE) está em quatro lugar, estando em sexto no mundo com mais novos contágios por dia. Os dados são da plataforma estatística Our World in Data.

De acordo com os dados atualizados esta segunda-feira, ao nível da UE, França conta com a maior média de contágios, com 4.370 por milhão de habitante, seguida da Dinamarca, com 3.970, da Irlanda, com 3.590, e de Portugal, com uma média de 3.440 novos casos por milhão de habitantes nos últimos sete dias.

Se olharmos para estes dados a uma escala global e considerarmos apenas os países que têm mais de um milhão de habitantes, no topo da lista encontra-se Israel, com uma média de 4.440 novos casos, seguido de França, Austrália - com 4.100 -, Dinamarca, Irlanda e Portugal. Recorde-se que, na semana passada, Portugal estava em sétimo lugar na análise relativa apenas à UE.

A média europeia neste indicador subiu esta semana de 1.830 novos casos para 2.130, enquanto a mundial subiu de 307 para 372.

A mesma análise revela que os países com menor média de novos casos por milhão de habitante da União Europeia são a Polónia, com 377, a Roménia, com 439, a Eslováquia, com 534, e a Hungria, com 653.

Na semana passada, Portugal era o quarto país com menos mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes nos sete dias anteriores, com uma média de 1,52, mas hoje esse valor está em 2,67.

O estado-membro com a maior média de mortes diárias nos últimos sete dias é a Bulgária, com 10,9, a Polónia, com 9,6, a Eslováquia, com 8,8, e a Croácia, com 8,4. A nível mundial, continuamos com a Bulgária em primeiro lugar, seguida da Polónia, da Geórgia, da Eslováquia, da Croácia e da Grécia.

A média da UE neste indicador situa-se em 3,98 (ligeira subida de quatro décimas) e a mundial em 0,9, mais uma décima do que na semana passada.

Até agora, a covid-19 provocou 5.519.380 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.303 pessoas e foram contabilizados 1.884.974 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.