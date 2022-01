Novo estudo descobre quem terá revelado o esconderijo de Anne Frank aos nazis

Um proeminente notário judeu de Amsterdão, Arnold van den Bergh, terá revelado o endereço do Anexo Secreto, onde Anne Frank e a sua família estavam escondidos, na capital holandesa, no que teria sido um acordo com os nazis em troca de garantir a segurança da sua própria família.

Há seis anos que uma equipa de investigadores internacionais, incluindo o agente aposentado do FBI Vince Pankoke, tentam resolver aquele que é “o caso aberto mais antigo da história”: quem traiu Anne Frank ao revelar o endereço do Anexo Secreto à Gestapo?

Em alguns resultados publicados esta segunda-feira (77 anos após o ocorrido), os investigadores concluíram que o notário terá traído a família Frank "em legítima defesa" - teoria que pelo menos o próprio pai da jovem, Otto Frank, assumiu como válida.

Os especialistas estudaram vários dados, registos perdidos e informações de testemunhas falecidas. A teoria é baseada numa cópia de uma nota anónima que foi entregue a Otto Frank após a Segunda Guerra Mundial e que os investigadores localizaram nos arquivos de um polícia.

A nota afirma que Van der Bergh, membro de um conselho judaico - um órgão administrativo que os alemães forçaram os judeus a estabelecer - havia dado informações sobre o esconderijo da família Frank, juntamente com outros endereços usados ​​por aqueles que estavam escondidos.

Como membro desse conselho proeminente, Van den Bergh parece ter feito um grande esforço para obter uma suspensão temporária da deportação.

O endereço chegou às mãos de um oficial da SS, que ordenou que o seu pessoal fosse, a 4 de agosto de 1944, ao local para prender a família de Anne Frank. Contudo,os investigadores admitem que ainda faltam evidências conclusivas sobre como o notário encontrou o endereço.

A inteligência artificial foi usada para pesquisar 66 'gigabytes' de informações, procurando, por exemplo, ligações com outros esconderijos, eliminando a teoria de que a descoberta era coincidência.