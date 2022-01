Vai decorrer o leilão do maior diamante negro do mundo

A casa de leilões Sotheby's anunciou esta segunda-feira o leilão do diamante negro 'Enigma' de 555,55 quilates, que se tornará o maior do género a ser vendido ao em fevereiro próximo e que a empresa estima poder atingir um preço entre três e cinco milhões libras, o equivalente a 3,5 e 5,9 milhões de euros.

"O 'Enigma' é uma peça única. É muito difícil compará-lo com outros diamantes , ou mesmo com outros diamantes negros que chegaram ao mercado no passado", afirmou à EFE a especialista em joias da Sotheby's, Nikita Binani.

A verdade é que este é o maior diamante negro facetado a ir a leilão, com 55 faces e dimensões de 54x44x32 milímetros. Em 2006, a joia já havia sido incluída no ‘Guinness Book of Records’ de 2006.

As origens da enorme pedra preciosa, que será exposta ao público pela primeira vez antes da venda, são um mistério, pois o atual proprietário, que comprou a peça há mais de duas décadas, quis permanecer anónimo.

Além disso, também não se sabe quando e onde é que o diamante negro foi descoberto. A casa de leilões apenas aponta que esses tipos de joias são encontrados exclusivamente no Brasil e na República Centro-Africana, e que geralmente se formaram há dois ou três bilhões de anos atrás - acredita-se que com o impacto de algum tipo de asteroide no planeta Terra.

"A peça pesa aproximadamente 111 gramas e o leilão acontecerá online entre os dias 3 e 9 de fevereiro. Antes disso, a joia será exibida no Dubai, em Los Angeles e depois em Londres, onde permanecerá até o final da venda.

A Sotheby's também especificou que o leilão deste carbonado, como são conhecidos os diamantes negro, será realizado sem preço de reserva, o que significa que não há um valor mínimo a ser atingido nos lances para a venda a ser realizada.

O diamante foi adquirido pelo atual proprietário em bruto, e foi processado e lapidado para se assemelhar a um 'Hamsa' - o amuleto judaico e muçulmano em forma de palma fechada que representa proteção e boa sorte.