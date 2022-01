Hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja com visitas suspensas

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) decidiu suspender todas as visitas aos doentes internados nos Hospitais de Aveiro, Águeda e estarreja devido à pandemia de covid-19.

O anúncio hospitalar foi feito esta segunda-feira e refere que, "até indicações em contrário" foram suspensas as visitas de familiares aos doentes internados, à exceção do Serviço de Obstetrícia.

O CHBV refere que se trata de uma "medida preventiva, para a redução de potenciais cadeias de transmissão, e de caráter excecional e temporário".

"Apesar de considerarmos que as visitas são muito importantes para o bem-estar dos nossos utentes, o nosso dever é salvaguardar a segurança dos nossos doentes e profissionais, razão pela qual decidimos suspender as visitas a doentes internados", justifica o conselho de administração.

No caso do Serviço de Obstetríca, pode entrar "o pai, com o cumprimento das medidas definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)", sendo que a situação vai ser avaliada de acordo com a evolução da pandemia.

Em abril de 2021, o CHBV voltou a permitar a entrada de um acompanhante, durante 30 minutos, em horários estipulados pelos serviços para evitar o cruzamento de acompanhantes nas enfermarias. Meses depois, em outubro, na sequência de uma resolução do Conselho de Ministros, veio a ser permitida a entrada de mais um visitante por doente, durante meia hora.

Contudo, é de salientar que as visitas só poderiam ser feitas por pessoas com certificado de vacinação/recuperação ou certificado de testagem RNA, além de cumprir regras como a higienização das mãos e a utilização de máscara cirúrgica.