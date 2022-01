Por este caminho vamos mesmo ser um prolongamento do Norte de África

Infelizmente, os políticos, sobretudo os que estão no poder, tornaram-se cada vez parecidos com contabilistas que só veem milhões e percentagens.

Custa a perceber como em Portugal questões decisivas para o futuro são constantemente relegadas para segundo plano por polémicas tolas e discussões estéreis. Vítor Rainho chamou aqui a atenção, há poucos dias, para como nos debates se ouviu falar de tudo menos do que verdadeiramente interessa. Discutem-se as touradas, a prisão perpétua, a imigração, as estufas, o racismo e o diabo a quatro, mas ninguém apresenta uma solução para um dos maiores desafios que Portugal enfrenta nas próximas décadas: o envelhecimento acentuado da população e os recordes mínimos de natalidade, com todas as consequências que isso terá para o mercado de trabalho, para o Serviço Nacional de Saúde ou para a Segurança Social, só para dar alguns exemplos.

Outro tema que nunca ouço debater, e creio ser decisivo, é a gestão das águas e o combate à seca.

Há muito que ouvimos os especialistas a avisarem para o risco de Portugal se tornar um prolongamento do Norte de África, no que ao clima e aridez do solo diz respeito. Não é difícil perceber o que isso significará para a agricultura e em termos de fogos florestais – com o tempo mais seco, estes deverão tornar-se ainda mais comuns e de maiores proporções. Se em janeiro já estamos com como estamos (ver texto ao lado), imagine-se o que será em julho ou agosto.

Gostaria, por isso, de ouvir os responsáveis políticos a apresentarem ideias sobre como responder ao problema. Ideias que não se fiquem pelo palavreado e boas intenções das campanhas a pedirem-nos para pouparmos água.

Tal como muitos dos novos edifícios já têm grandes superfícies de painéis solares nos telhados, não seria mau, por exemplo, promoverem-se também sistemas de captação das águas das chuvas nas coberturas. Ou sistemas inteligentes que não desperdiçassem a água enquanto não aquece para o banho. Ou políticas de proteção efetiva dos rios e ribeiros, para onde certas indústrias despejam todo o tipo de desperdícios, tornando-as inutilizáveis.

Infelizmente, os políticos, sobretudo os que estão no poder, tornaram-se cada vez parecidos com contabilistas que só veem milhões e percentagens. E os que não estão no poder muitas vezes preferem entreter-se com polémicas tolas. Eles lá saberão o que rende mais votos.